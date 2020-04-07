Yanlış beslenme alışkanları kansere zemin hazırlıyor

Kanser, vücuttaki hücrelerin denetimden çıkıp vücudun diğer bölümlerinden bağımsız ve kontrolsüz bir biçimde büyümeye başladığı bir hastalıklar grubudur. Birçok kanser hastasının ölüm sebebi aslında tümörün orijinal bölgesindeki yayılmadan çok vücudun diğer bölgelerinde metastaz(sıçrama, yayılma ) yapmasıdır.

Diyetisyen Ferdi Öztürk, "Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanserin 200'den fazla türü vardır. Kanser hücreleri, normal vücut hücreleri gibi gelişmeye başlar. Kanser bakterilerden virüslere, radyasyondan kalıtıma, çevresel faktörlerden beslenme alışkanlığına ve kimyasallara kadar birçok faktör kanser oluşumunda suçlanmaktadır. Her kanser türünün kendine özgü belirtileri bulunmakla birlikte hepsinin ortak yönü kontrolsüz çoğalan bu hücrelerin normal işlevi olan hücreleri öldürmesidir. Bunun sonucu olarak doku ve organizmaların ya işlevleri bozulur ya da bu işlevler tamamen ortadan kalkar” dedi.

EN ÖNEMLİ KANSER NEDENLERİNDEN BİRİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Kanserin nedenlerinin yüzde 5-10 genetik, yüzde 90-95 çevresel olduğunu ifade eden Öztürk, "Sigara dışındaki en önemli kanser nedeni diyet-kilo-fizik aktivite bileşenlerinden oluşan beslenme ile ilgili alışkanlıklardır. Beslenme, sadece tüketilen gıdalar olarak algılanmamalıdır. Uygun olmayan beslenme alışkanlıkları fazla kiloluluk ve obeziteye neden olabilir. Fazla kiloluluk ve obezitenin kanser riskini artırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Kanser ülkemizde sıklıkla görülen hastalıklar arasında ikinci sırada yer almaktadır. Birçok nedeni olan hastalığın beslenmeyle ilişkisinin çevre koşulları dikkate alınmadığı takdirde yüzde 35, alınması halinde de farklı kaynaklara göre yüzde 75’e varan oranlarda olduğu görüşü bulunmaktadır." dedi.