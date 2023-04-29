Yannick Bolasie saç baş yoldurdu! 3 penaltı kullandı, 2'sini kaçırdı! Çaykur Rizespor Pendikspor'a 3-2 mağlup oldu

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Süper Lig'e çıkabilmek adına büyük önem taşıyan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Pendikspor olurken, 5 golün atıldığı mücadelede oldukça ilginç anlar yaşadnı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 18'de Gökcan Kaya, 25'de Rogerio ve 45+1'de Aosman kaydetti. Çaykur Rizespor'Un golleri ise 5. dakikada Benhur Keser ve 71'de penaltıdan Bolaise'nin ayağından geldi.
Çaykur Rizespor'un 3 kez penaltı kazandığı mücadelede Yannick Bolasie topun başına geçerken, 3 penaltının ikisinden faydalanamayarak tepki çekti.
Öte yandan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu 90+1'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçın ardından Çaykur Rizespor 63 puanla 2. sırada yer aldı. Pendikspor ise 61 puanla 3. sırada bulunuyor.