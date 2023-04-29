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  4. Yannick Bolasie saç baş yoldurdu! 3 penaltı kullandı, 2'sini kaçırdı! Çaykur Rizespor Pendikspor'a 3-2 mağlup oldu

Yannick Bolasie saç baş yoldurdu! 3 penaltı kullandı, 2'sini kaçırdı! Çaykur Rizespor Pendikspor'a 3-2 mağlup oldu

29.04.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1.Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Pendikspor, zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Maçı 10 kişi tamamlayan Karadeniz ekibinde Bolasie, kazanılan 3 penaltıdan 2'sinde topu filelerle buluşturamadı. İşte detaylar...

Yannick Bolasie saç baş yoldurdu! 3 penaltı kullandı, 2'sini kaçırdı! Çaykur Rizespor Pendikspor'a 3-2 mağlup oldu
Yannick Bolasie

Yannick Bolasie

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Süper Lig'e çıkabilmek adına büyük önem taşıyan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Pendikspor olurken, 5 golün atıldığı mücadelede oldukça ilginç anlar yaşadnı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 18'de Gökcan Kaya, 25'de Rogerio ve 45+1'de Aosman kaydetti. Çaykur Rizespor'Un golleri ise 5. dakikada Benhur Keser ve 71'de penaltıdan Bolaise'nin ayağından geldi.

3 KEZ PENALTI KULLANDI!

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Çaykur Rizespor'un 3 kez penaltı kazandığı mücadelede Yannick Bolasie topun başına geçerken, 3 penaltının ikisinden faydalanamayarak tepki çekti.

10 KİŞİ TAMAMLADI!

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Öte yandan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu 90+1'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın ardından Çaykur Rizespor 63 puanla 2. sırada yer aldı. Pendikspor ise 61 puanla 3. sırada bulunuyor.

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