YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "Yapamazsın" dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı

"Yapamazsın" dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı

17.08.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesleğe başladığında "Kadın başına yapamazsın, edemezsin" denilen kaynakçı Melek Tuğ, işinde 3. yılını doldururken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kaynak yapmanın sevincini yaşadı - Kaynak ustası Melek Tuğ: - "Benim daha çok hedeflerim var. Bir şey üretmek, sanayinin parçası olmak, bir kadın olarak bunu başarabilmek müthiş bir duygu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği açılışta, 3 yıldır kaynak ustalığı yapan Melek Tuğ dikkati çekti.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanlığınca "özel protokol" uygulandı. Törenin düzenlendiği MİTAŞ Fabrikası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isimler arasında kaynak ustası Tuğ da yer aldı ve tören boyunca Erdoğan'ın hemen solunda oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kaynak yapan Tuğ, 26 yeni fabrikanın açılışında kurdele kesimi sırasında da Cumhurbaşkanı'nın yanında durdu.

Melek Tuğ, törende yaptığı konuşmayla da Erdoğan'dan alkış aldı. Argon, gaz altı, oksijen ve elektrot kaynakçılığı yapan Melek Tuğ'un, duygulara hitap eden konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Konuşmasında, doğal gaz ve kalorifer döşemeciliğinin ardından kaynak kursuna gittiğini, kendisine "Kadın başına yapamazsın, edemezsin" diyenler olduğunu belirten Tuğ, "Şu anda üçüncü yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Durmak yol yola devam" sözlerine atıfta bulanan Melek Tuğ, "Biz de durmuyoruz. Benim daha çok hedeflerim var. Bir şey üretmek, sanayinin parçası olmak, bir kadın olarak bunu başarabilmek müthiş bir duygu." diye konuştu.

- "Türk kadınına güvenin"

Tuğ, Çamlıca Tepesi'ndeki 111 metrelik bayrak direğinin, çalıştığı MİTAŞ Fabrikası'nda üretildiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, onun açılışını da siz yapmıştınız. Biz onu her gördüğümüzde ayrı bir gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki kadın elinin değdiği her yer pırıl pırıl oluyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştığı OSB'nin temelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığı bilgisini de veren Tuğ, "Bugün burada onlarca fabrikada benim gibi yüzlerce kadın çalışıyor. Lütfen Türk kadınına, Türk kadınının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin. Biz sizin yüzünüzü asla kara çıkarmayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saatlik ücret bile belirlemiş! İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgaliSaatlik ücret bile belirlemiş! İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:50
Yatsı
21:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Ata Eczanesi
Cankaya
Başak Yağmur Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Övgü Eczanesi
Cankaya
Pilül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.