"Yapamazsınız" diyenlere inat başarılarıyla ön yargıları kırdılar

Burdur İtfaiyesinde görev yapan 7 kadın personel, toplumda erkek mesleği olarak nitelendirilen itfaiyecilik mesleğini başarıyla gerçekleştirerek toplumda yer alan ön yargıları kırıyor. Kadın itfaiye erleri; yangın, deprem ve kurtarma operasyonlarında yer alarak bir canı kurtarmanın vermiş olduğu gururun kendilerini mesleğe daha çok bağladığını belirtti. Operasyonlarda kullanılan bütün ekipmanları kullanabilen kadın itfaiyeciler, yaptıkları tatbikatlarla almış oldukları eğitimleri pekiştirerek kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

"KADIN PERSONEL SAYISININ ARTMASINI CANIGÖNÜLDEN İSTİYORUM"

16 yıldır Burdur İtfaiyesinde görev yapan Pınar Düzgün, "2007 yılında ilk geldiğimizde kadın itfaiyeci yoktu. O zamandan itibaren sayımız giderek artıyor. Her ne kadar erkek mesleği olarak görülse de şu an kadınların da görev yaptığını çok güzel bir şekilde görüyoruz. Kadınların elini attığı her şeyin güzelleştiğini itfaiyelerde de görebiliyoruz. Kadınların istedikten sonra her işi yapabileceğine inanıyorum. Burada birçok erkek personel ile çalışıyoruz. Kadın personel sayısının artmasını canıgönülden istiyorum" dedi.

"BÜTÜN TABULARI YIKTIĞIMIZA İNANIYORUM"

7 yıldır Burdur İtfaiyesi personeli olan Müzeyyen Polat ise, "Öncelikle tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. İlk göreve başladığımda toplumun bize karşı ön yargıları vardı. Ama bütün tabuları yıktığımıza inanıyorum. Kadının gücünü gösterdiğimiz için çok mutluyum. Artık küçük bir kız çocuğuna ’İleride ne olmak istiyorsun?’ diye sorduğumuzda onların hayallerini süsleyebiliyoruz. Biz bu yolda devam edeceğiz. İnsanların, hayvanların ve canlıların her türlü yardımına koşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" sözlerine yer verdi.

"MESLEK ZOR AMA BİR O KADAR DA ZEVKLİ"

İtfaiye eri Sabriye İnce, "Kadın itfaiyeci olarak bu mesleğe başladığım zaman çevreden çok tepki aldık. Siz yapamazsınız, siz edemezsiniz tarzında. Ama biz bu ön yargıyı kırmak için gelmiştik. Gerçekten de bunu başardığımızı düşünüyorum. İki yıldır çıkan orman yangınları olsun, deprem olsun hepsinde sahada olmaktan gurur duyuyoruz. Meslek zor ama bir o kadar da zevkli" diye konuştu.

"HERKES YANGINDAN KAÇARKEN BİZ YANGINA KOŞUYORUZ"

Büşra Üstünbaş ise yaptığı açıklamada, "Bu mesleğe 6 yıl önce başladım. Öncelikle ailemden çok tepki aldım. Başta herkes can güvenliğimi düşündüğü için istemedi ama onlara tek bir şey söyledim. Herkes yangından kaçarken biz yangına koşuyoruz. Bizim için insan, hayvan fark etmeksizin bir can bir candır. Tüm kadınların gerçekten bu mesleği icra edebileceklerini düşünüyorum. Çünkü kadınlar olarak biz dik durduk ve durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BABA MESLEĞİNİ SEÇİP ONUN İZİNDEN GİTTİ

Babası ile aynı mesleği seçen Zeliha Kaya açıklamasında, "Bu mesleği seçmemdeki en büyük etken babamdı. Yaşadığı olaylar, kurtardığı canlar bana çok güzel bir örnek oldu. Bütün kadınların bu mesleği yapabileceğine inanıyorum. Çünkü bir kadın her şeyi yapabilir. İlk başlarda babamın da korkuları vardı. Çünkü kendisi bu işin içinde olduğu için zorluklarını biliyor, o yüzden korkuyordu. Ama ben bu mesleğe başlayınca arkamda durdu" ifadelerine yer verdi.

DEPREMZEDE AİLESİNİ BIRAKTI, GÖREVE KOŞTU

Hataylı itfaiye personeli Simge Avşar, 6 Şubat’ta meydana gelen depreme ailesiyle birlikte yakalandı. Ailesini güvenli bir alana yerleştirdikten sonra göreve koşan Avşar konuşmasında, "Bu mesleği seçerken daha önce yaptığım bir branşım vardı, güreşçiydim. Bu zorluklar hoşuma gidiyordu. Bir branşın zor olmasını seviyorum. Kadınlar yapamaz demeleri hoşuma gidiyordu. Aynı şekilde bu meslek için de aynı şeyleri söylediler. Ama bu da hoşuma gitti, bu mesleği de sevdim. Bir canı kurtarmak, doğadaki yangını söndürmek gurur veren şeyler ve bunları severek yapıyoruz. Ben Hataylıyım. Hatay’da meydana gelen depremin ardından ailemi güvenli bir alana aldıktan sonra tekrardan buraya gelip mesleğimizi icra etmeye devam ediyorum. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Biz kadınlar her şeyin üstesinden gelebilecek kapasitedeyiz. Bu vesile ile tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.