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Yapay zeka çözümleriyle şirketlerde maliyetleri düşürüp verimi artırıyor

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TEKNOLOJİ  | 09.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Microsoft Teknoloji Zirvesi 2019 hızlı başladı. Etkinliğin ilk gününde, sektörden pek çok önemli isim, yeni teknolojiler ve firmaların planları doğrultusunda bilgiler paylaştı. Biz de Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Yapay zeka çözümleriyle şirketlerde maliyetleri düşürüp verimi artırıyor

Microsoft Teknoloji Zirvesi 2019’daki en dikkat çekici ürünlerden bir tanesi, Ford’un hazırladığı ve “Yerli Üretim” etiketine sahip olan Ford F Max isimli kamyonuydu. Dünya çapında ödüller alan ve türünün sayılı örneklerinden olan bu kamyon, nesnelerin internetiyle Microsoft’un bulut teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Bunun dışında, yapay zekâ tarafında yapılan pek çok çalışma var. Yapay zekâ sayesinde şirketlerin talep planlamalarından dağıtım stratejilerine kadar pek çok plan yapılabiliyor ve bu sayede hem zaman hem de para kazancı elde ediliyor.

Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Teknoloji Zirvesi yapay zeka

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