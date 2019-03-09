Yapay zeka çözümleriyle şirketlerde maliyetleri düşürüp verimi artırıyor

Microsoft Teknoloji Zirvesi 2019’daki en dikkat çekici ürünlerden bir tanesi, Ford’un hazırladığı ve “Yerli Üretim” etiketine sahip olan Ford F Max isimli kamyonuydu. Dünya çapında ödüller alan ve türünün sayılı örneklerinden olan bu kamyon, nesnelerin internetiyle Microsoft’un bulut teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Bunun dışında, yapay zekâ tarafında yapılan pek çok çalışma var. Yapay zekâ sayesinde şirketlerin talep planlamalarından dağıtım stratejilerine kadar pek çok plan yapılabiliyor ve bu sayede hem zaman hem de para kazancı elde ediliyor.

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