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Yapay zekanın tahmini; Liverpool şampiyon olacak

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.12.2020 20:16 | Son Güncelleme

Premier Lig'de bu sezonun şampiyonu merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon ligi domine eden Liverpool'un bu sezon rakiplerinin sayısı arttı.

Yapay zekanın tahmini; Liverpool şampiyon olacak

İngiltere'de süper bilgisayarla yapılan bir önizlemeyle ligin şampiyonunu ve düşecek takımları tahmin etti.

Yapay zeka'nın tahmininde ligin son durumuna yakın sıralamalar ortaya çıktı.

LIVERPOOL YİNE ŞAMPİYON

Bilgisayar Liverpool'un 2. sezon üst üste Klopp'le bilikte şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyor. Yapay zekanın en büyük iddiası ise hali hazırda kötü bir sezon geçiren Arsenal'in sezonu 16. sırada bitireceği oldu.

Sıralama tahmin edildiği gibi olursa Arsenal'in sezon sonunda çok radikal kararlar alması bile mümkün görünüyor.

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