Yapboz nasıl yazılır? Yapboz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bileşik yapılı kelimeler iki veya daha fazla sözcüğün bir araya gelerek yeni bir kelime oluşturmasıyla meydana gelir. Bu nedenle birleşik kelimeler bir araya geldiği zaman anlam kazanır ve tek bir anlamı ifade eder. Türkçede çok fazla olan bu kelimelerin hatalı yazılışları yaygınlaştıkça bilgi kirliliği de artmaya devam eder. Özellikle sosyal medyada yazılan pek çok yanlış ifade, bu oranın artmasında çok büyük bir faktördür. Yazılı dilden yapılan en büyük hatalar arasında birleşik kelimelerin yanlış yazılması yer alır.

Yapboz nasıl yazılır?

Yapboz bir zekâyı geliştiren bir oyun olup hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından oynanır. Birçok kişi tarafından sevilerek oynanan yapbozun çoğu zaman metinlerde yanlış bir şekilde ifade edildiği görülür. Bu kelime "yap" ve "boz" fiil köklerinin birleşmesi sonucu oluşmuştur. Bu nedenle yapboz kelimesi birleşik kelimeler sınıfına girer.

Birleşik yapılı sözcükler pek çok zaman yanlış yazılmaktadır. Bu kelime etrafındaki kafa karışıklığı ise yapboz ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır konusunda yaşanıyor. Yapboz kelimesinin genellikle ayrı yazıldığı görülür ancak yapboz yazımı bitişik olması gerekir. Buna göre yapboz TDK tarafından belirlenen kurallara göre "yapboz" biçiminde yazılmalıdır.

Yapboz bitişik mi yazılır?

Sözcüklerin doğru yazım biçimlerine dikkat etmek son derece önemlidir. Bu sayede Türkçe korunarak anlamlı bir biçimde kullanılabilir. Birleşik yapılı sözcükler sınıfında yer alan ve hatalı yazılan kelimeler arasında yapboz da bulunur. Yapboz yazımı TDK kuralları dâhilinde bitişik olması gerekir. Buna göre yapboz doğru yazılışı ve yanlış kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir: