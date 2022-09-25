Yapı Kredi Akıllı Borsacım'a ilgi artıyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi’nin hisse senedine yatırım yapmak isteyen müşterilerine özel Akıllı Borsacım ürünü ilgi görmeye devam ediyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, Yapı Kredi Yatırım Araştırma ekibinin Model Portföy önerilerinin yer aldığı Akıllı Borsacım'da sektör ve şirketler hakkında oluşturulan temel değerleme sonuçları titiz bir çalışma ile raporlanıyor.

Ayrıca, Akıllı Borsacım'da dönemin piyasa koşulları göz ardı edilmeden en çok beğenilen hisse senetleri içerisinden, genel olarak sermaye getirisi yüksek, marjlarını rekabete karşı koruyabilen, değişime uyumlu, yeniden yatırım getirisi ve büyüme potansiyeli yüksek şirketler seçilerek bir "en" listesi de oluşturuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Bankası Varlık Yönetimi ve Yatırım Hizmetleri Direktörü Çiğdem Ergun, Akıllı Borsacım'ın piyasayı takip edemeyen ya da yeni işlem yapmaya başlayan yatırımcıların rahatlıkla yararlanabilecekleri bir uygulama olduğunu belirtti.

Ergun, sahip olduğu fonksiyonlarla sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan Akıllı Borsacım'la Yapı Kredi Yatırım Araştırma ekibinin uzmanlığında önerilen hisse senetlerini, raporlarıyla birlikte Akıllı Borsacım ekranı aracılığıyla işleme hazır halde yatırımcılarla buluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Böylece yatırımcılar, raporda yer alan hedef fiyatları dikkate alarak kolayca işlem yapabiliyor. Böylece Akıllı Borsacım, hisse senedi yatırımının uygun olan her profilde yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Diğer yandan Akıllı Borsacım, temel analize göre tekil hisse senetlerinin yanı sıra Yapı Kredi Yatırım Araştırma ekibinin en çok beğendiği hisse senetlerinden oluşan Model Portföy'ü de içeriyor. Hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen ama neye yatırım yapacağını bilmeyen müşterilerimiz için Akıllı Borsacım, çok iyi bir yol gösterici.

Çeşitli manipülatörlerin deneyimsiz yatırımcıları büyük zararlara uğrattığı bu bilgi kirliliği içerisinde de müşterilerimizin yanında olmak adına tüm iştiraklerimizle bir bütünlük içinde çalışıyoruz. Yapı Kredi Yatırım'ın deneyimli ve uzman araştırma kadrosunun belirlediği Model Portföy'ün 2022 yılbaşından eylül ortasına kadar olan getirisi, ortalamanın oldukça üzerine çıkarak yüzde 102,8 şeklinde gerçekleşti. Yapı Kredi olarak önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin yanında olarak sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."

