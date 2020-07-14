Yapı Kredi Leasing’den KOBİ'lere destek

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Leasing, Türkiye’de Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden finansal olarak etkilenen KOBİ’leri desteklemek, maliyetlerini ve enerji tüketimlerini azaltmak adına üç ayrı fon anlaşması gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Leasing, International Finance Corporation (IFC) aracılığıyla sağladığı, ilk 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli, 50 milyon dolarlık fonu küçük ve orta ölçekteki işletmelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının ve bunun yanı sıra Kovid-19 salgınından etkilenen aynı segmentteki işletmelerin diğer yatırımlarını finanse etmek ve istihdam seviyelerini korumak amacıyla kullanacak.

Yapı Kredi Leasing, European Fund for Southeast Europe'den (EFSE) sağladığı, ilk 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli, 20 milyon avroluk fon ile de Kovid-19 salgını sebebiyle zorlaşan ekonomik ortamda finansal desteğe ulaşamayan KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerine destek olacak. Şirket, Green For Growth Fund (GGF) aracılığıyla sağladığı, ilk 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli, 20 milyon avroluk fonu ise işletmelerin maliyetlerini, enerji tüketimini ve Karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak için değerlendirecek.