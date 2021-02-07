Yapı Kredi ve Trendyol'dan KOBİ'lere özel avantajlar

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Trendyol ile KOBİ'lerin işlerini e-ticarete taşımalarını desteklemek için iş birliğine gitti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, uzun süredir gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarıyla ekonominin lokomotifi KOBİ'lere avantajlar sağlamaya devam ediyor.

Yapı Kredi müşterisi ve Trendyol iş ortağı olan KOBİ'ler, iş birliği sayesinde uzun süredir pazar yeri destekleri, bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok avantaj sağlıyor.

İş birliği kapsamında, Trendyol'daki alacak ödemelerini Yapı Kredi'ye taşıyan KOBİ'lerden 1 yıl boyunca yapacakları 50 adet EFT ve 150 adet havale işlemi için ücret alınmıyor. 1 adet 25 yapraklı çek karnesi de yine ücretsiz veriliyor.

Maaş ödemelerini 2 yıllık protokol ile Yapı Kredi'ye taşıyan firmalar ise çalışanları için iş geliştirme ödemesi olarak belirli bir tutarda katkı payı ödemesi avantajından da faydalanabiliyor. Ayrıca firma çalışanları, havale işlemlerini de ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Trendyol, söz konusu iş birliğiyle 28 Şubat 2021'e kadar platformdan ilk defa satış yapmaya başlayacak olan Yapı Kredi müşterisi KOBİ'lere yüzde 40'a kadar komisyon indirimi desteği sunuyor. Ayrıca satıcılar, Trendyol KOBİ Destek Paketi kapsamında, ödemelerini vade indirimi uygulaması ile 14 gün içerisinde alabiliyor. Tüm bunlarla birlikte Trendyol, satıcıların e-ticaret adaptasyonunu artırmak ve maliyetlerini azaltmak için avantajlı fiyatlarla ürün fotoğraf çekimi, kutu ve ambalaj tedariki, anlaşmalı kargo fiyatları, araç kiralama ve akaryakıt indirim desteği de sağlıyor.