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Yapı Kredi ve Trendyol'dan KOBİ'lere özel avantajlar

07.02.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı: - "Yapı Kredi olarak, KOBİ'lerimizin sürdürülebilir gelişmelerini desteklemek, işlerini büyütmek, dünyaya açılmalarını sağlamak ve bu değişime ayak uydurmalarına imkan tanımak adına uzun zamandır önemli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz" - Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar: - "İş birliği sayesinde iş ortağımız KOBİ'lerimizi bankacılık ürün ve hizmetlerinden ücretsiz faydalandırırken, Yapı Kredi müşterisi KOBİ'lerin de e-ticarete avantajlı bir şekilde başlamalarını sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Trendyol ile KOBİ'lerin işlerini e-ticarete taşımalarını desteklemek için iş birliğine gitti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, uzun süredir gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarıyla ekonominin lokomotifi KOBİ'lere avantajlar sağlamaya devam ediyor.

Yapı Kredi müşterisi ve Trendyol iş ortağı olan KOBİ'ler, iş birliği sayesinde uzun süredir pazar yeri destekleri, bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok avantaj sağlıyor.

İş birliği kapsamında, Trendyol'daki alacak ödemelerini Yapı Kredi'ye taşıyan KOBİ'lerden 1 yıl boyunca yapacakları 50 adet EFT ve 150 adet havale işlemi için ücret alınmıyor. 1 adet 25 yapraklı çek karnesi de yine ücretsiz veriliyor.

Maaş ödemelerini 2 yıllık protokol ile Yapı Kredi'ye taşıyan firmalar ise çalışanları için iş geliştirme ödemesi olarak belirli bir tutarda katkı payı ödemesi avantajından da faydalanabiliyor. Ayrıca firma çalışanları, havale işlemlerini de ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Trendyol, söz konusu iş birliğiyle 28 Şubat 2021'e kadar platformdan ilk defa satış yapmaya başlayacak olan Yapı Kredi müşterisi KOBİ'lere yüzde 40'a kadar komisyon indirimi desteği sunuyor. Ayrıca satıcılar, Trendyol KOBİ Destek Paketi kapsamında, ödemelerini vade indirimi uygulaması ile 14 gün içerisinde alabiliyor. Tüm bunlarla birlikte Trendyol, satıcıların e-ticaret adaptasyonunu artırmak ve maliyetlerini azaltmak için avantajlı fiyatlarla ürün fotoğraf çekimi, kutu ve ambalaj tedariki, anlaşmalı kargo fiyatları, araç kiralama ve akaryakıt indirim desteği de sağlıyor.

- "Dijital dünyada KOBİ'lerin önündeki sınırları kaldırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, KOBİ'lerin karşılaştıkları sınırları kaldırmak adına durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Salgın ve onun hızlandırdığı dijitalleşmenin etkisiyle alışveriş alışkanlıklarımız ve rutinlerimiz de değişti. Biz de Yapı Kredi olarak, KOBİ'lerimizin sürdürülebilir gelişmelerini desteklemek, işlerini büyütmek, dünyaya açılmalarını sağlamak ve bu değişime ayak uydurmalarına imkan tanımak adına uzun zamandır önemli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Trendyol ile var olan iş birliğimizle uzun bir zamandır KOBİ'lerimizi dijital dünyada da var gücümüzle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar da şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Trendyol'u olarak KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yapı Kredi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde iş ortağımız KOBİ'lerimizi bankacılık ürün ve hizmetlerinden ücretsiz faydalandırırken, Yapı Kredi müşterisi KOBİ'lerin de e-ticarete avantajlı bir şekilde başlamalarını sağlıyoruz. Ayrıca bu kapsamda, platformumuzda satışa başlayan KOBİ'lerimiz KOBİ Destek Paketi'mizdeki fırsatlardan da yararlanabiliyor. Trendyol olarak KOBİ'lerimizin işlerini sorunsuz sürdürmelerini sağlamak ve e-ticaretle büyümelerini desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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