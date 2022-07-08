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Yapı Kredi'de her 10 müşteriden 9'u dijitali kullanıyor

08.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan: - "Sunduğumuz inovatif hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken Türkiye’de ve Avrupa’da birçok ilke imza atmayı başardık. Bu sayede, 2022’nin ilk 6 ayında mobil uygulamamız yaklaşık 1,5 milyar kez kullanıldı"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi’de Haziran 2022 itibarıyla aktif her 10 müşteriden 9’u dijital bankacılığı tercih ediyor.

Banka, son 1 yılda 2 milyon net dijital müşteri büyümesiyle dijitalde hızlı büyümesini sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, dijital bankacılık alanındaki öncü rolünü pekiştirmekte kararlı adımlar atıyor.

Türkiye’nin ilk finansal Android uygulamasını hayata geçiren ve 2011’de mobil bankacılık uygulamasını müşterilerine sunan bankada, bugüne kadar 16 milyondan fazla müşteri dijital kanalları kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, sektörde standartları belirleyen sayısız inovasyonla dijital bankacılıkta öncü konumda yer aldıklarını belirtti.

Doğan, şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha da dijitalleşen dünyamızda artık zamandan ve mekândan bağımsız olarak bankacılık hizmetlerine ulaşmak büyük önemde. Yapı Kredi olarak biz de içinde bulunduğumuz bu dijitalleşme çağında, müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlıyoruz.

Dijital dönüşümde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni teknolojileri onlara en iyi deneyimle birlikte sunuyoruz. Kullanıcılara, banka müşterisi olma anından itibaren dijitalden uçtan uca, pürüzsüz bir deneyim sunuyoruz.

Sunduğumuz inovatif hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken Türkiye’de ve Avrupa’da birçok ilke imza atmayı başardık. Bu sayede, 2022’nin ilk 6 ayında mobil uygulamamız yaklaşık 1,5 milyar kez kullanıldı."

"Müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve teknolojideki güncel trendlerin dijital stratejilerinin omurgasını oluşturdu. Yapı Kredi olarak geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonumuzla 2018 yılının son çeyreğinden itibaren Görüntülü İşlem Asistanları ile Uzaktan Müşteri Kazanımı’nın Türkiye’de öncülüğünü yapmıştık." değerlendirmesinde bulunan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan önemli bir öngörüde bulunduk ve zamanın ötesinde bir yeniliğe imza attık. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında hayata geçen regülasyon değişikliği sayesinde de müşteri olma süreci uçtan uca dijitalleşti. Haziran 2022 itibarıyla mobilden Yapı Kredili olan müşteri sayısı, 2021’in ilk yarısına göre yüzde 493 oranında artış gösterdi.

Geldiğimiz noktada müşterimiz olan her iki kişiden biri, şubeye gitmek yerine mobilden Yapı Kredili olmayı tercih ediyor. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın sınırlarını genişleterek teknoloji üreten ve finansal teknolojilere yön veren bir kurum olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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