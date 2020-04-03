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Yapı Kredi'den sağlık kuruluşlarına 10 milyon liralık kaynak

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.04.2020 09:56 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, sağlık kuruluşlarının acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve sarf malzemeleri konusunda mevcut durumu daha da güçlendirmek adına destek sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri’nin ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanılmak üzere 10 milyon TL’lik kaynak ayırdı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, ayırdığı bu kaynakla, sağlık kuruluşlarının acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve sarf malzemeleri konusunda mevcut durumu daha da güçlendirmek adına destek sağlayacak.

Bu yöndeki tüm çalışmalarını Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanan geniş tedbirlere paralel olarak artırarak sürdüren banka, ayrıca bu dönemde sağlık çalışanlarına, bankacılık işlemlerini hızla yapmaları için yeni bir sistem başlatarak, Çağrı Merkezi’nde öncelikli hizmet sunuyor.

Yapı Kredi, salgının toplum sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye ve ülke ve millet için var gücüyle çalışmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Yapı Kredi

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