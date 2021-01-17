YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yapı Kredi'den uluslararası satın alma işlemine finansal danışmanlık hizmeti

Yapı Kredi'den uluslararası satın alma işlemine finansal danışmanlık hizmeti

17.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı: - "Başarıyla gerçekleştirilen bu işlem ile önemli bir yabancı yatırımcının Türkiye'deki yatırımlarını artırmış olmasından ötürü gururluyuz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, uluslararası sigorta şirketi Aegon'un Türkiye, Macaristan, Polonya ve Romanya operasyonlarının tamamının 830 milyon avro bedelle Vienna Insurance Group (VIG) tarafından satın alınması işleminde, VIG'e Türkiye'de finansal danışmanlık hizmeti verdi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, gerekli onayların alınmasının ardından 2021 yılı içerisinde tamamlanması beklenen işlem ile VIG, Türkiye'deki konumunu güçlendirmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, satın alma işlemlerinde sundukları finansal danışmanlık hizmetleriyle büyük başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak uzun yıllara dayanan tecrübemizle uluslararası köklü şirketlerin önemli anlaşmalarında finansal danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Sigorta sektörü için oldukça önemli olan bu satın alma işlemi de finansal danışmanlık alanında sınırları aşan yetkinliğimizi kanıtlar nitelikte. Başarıyla gerçekleştirilen bu işlem ile önemli bir yabancı yatırımcının Türkiye'deki yatırımlarını artırmış olmasından ötürü de gururluyuz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Maltepe’de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

Maltepe’de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

Pendik’te ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor

Pendik’te ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi

FCA ve PSA Grubu'nun birleşmesi tamamlandı

FCA ve PSA Grubu'nun birleşmesi tamamlandı

Yeşilçam yıldızlarından Başkan Yazıcı’ya ziyaret

Yeşilçam yıldızlarından Başkan Yazıcı’ya ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.