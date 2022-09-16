Yapı Kredi'nin ESG performansına global teyit

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Sustainalytics'in çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risk derecelendirmesinde notunu 17,1'den 15,9'a iyileştirerek, sektörün en iyisi olarak düşük risk kategorisindeki yerini sağlamlaştırdı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, şirketlerin ESG performanslarına yönelik uluslararası düzeyde veri ve derecelendirme hizmetleri sunan Sustainalytics'in risk derecelendirmesinde notunu 15,9'a iyileştirerek, sektörün en iyisi olmaya devam etti.

Buna paralel, ESG risk yönetim puanı ise 67,3'ten 68,9'a yükseldi. Böylece Yapı Kredi, finans sektöründe sürdürülebilirlik alanındaki yönlendirici ve teşvik edici rolüyle sorumlu bankacılık alanında çıtayı bir üst seviyeye taşımaya devam etti.

- "Uluslararası finans kuruluşlarına paralel bir ESG yaklaşımı sergiledik"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sürdürülebilirlik yol haritası doğrultusunda uluslararası finans kuruluşlarının standartlarına paralel, güçlü bir ESG yaklaşımı sergilediklerini bildirdi.

Sürdürülebilirlik konusunda uzun yıllara dayanan gelişmiş bir yönetişim modelleri ve stratejileri bulunduğunu kaydeden Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda kurumsal politika ve stratejimizi geliştirirken ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetişim faktörlerini bütüncül bir şekilde ele alıyoruz. Ana stratejimiz her alanda tüm paydaşlarımız için uzun dönemli değer yaratmak üzerine kurulu. Finans sektörünün dönüştürücü gücünün farkındayız. Kurucu imzacıları arasında yer aldığımız 'Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi' ile önemli bir adım attık ve yalnızca operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi değil, aynı zamanda kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan etkilerimizi yöneteceğimizi de taahhüt etmiş olduk.

Bu sorumlulukla kredilendirme kararlarında finansal incelemelerin yanında, ESG odaklı ek değerlendirmelerle potansiyel risk ve fırsatları belirleyerek analizler yapıyor, nihai finansman kararımızla müşterilerimiz nezdinde dönüştürücü ve sorumlu bir yaklaşım sergiliyoruz."

Gökhan Erün, Koç Holding liderliğindeki Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, Yapı Kredi olarak kredi portföylerinden kaynaklanan emisyonların hesaplanması ve azaltılması için gereken hedeflerin belirlenmesine yönelik çalıştıklarını belirterek, 2050 karbon nötr hedefine ulaşabilmek amacıyla kredi portföylerinden kaynaklanan emisyonları zaman içinde azaltmayı amaçladıklarını bildirdi.

- "Öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz"

Yapı Kredi CEO'su Erün, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Target Initiative) de emisyonları azaltma taahhüdü verdiklerini anımsatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gördüğümüz takdirler, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda uluslararası düzeyde veri ve derecelendirme hizmetleri sunan Sustainalytics'in değerlendirmelerinde ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmiş olmak bizi oldukça gururlandırdı. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla, sorumlu bankacılık alanında şeffaf iletişim yürütmeye ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."

