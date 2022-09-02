YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yapı Kredi’ye "Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık" ödülü

Yapı Kredi’ye "Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık" ödülü

02.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen: - "Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerimizin finansal ve finansal olmayan her türlü varlıklarını profesyonelce yönetiyor ve birikimlerini en iyi şekilde değerlendiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Özel Bankacılık, International Finance Dergisi’nin her yıl düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri’nde “Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık” ödülünü kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi özel bankacılık ile tanıştıran Yapı Kredi Özel Bankacılık, müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

Özel bankacılık alanındaki liderliğini sürdüren Yapı Kredi Özel Bankacılık, İngiltere’nin önde gelen finans yayınlarından biri olan International Finance Dergisi’nin her yıl düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri’nde “Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık” ödülünün sahibi oldu.

- "Müşterilerimize sınırsız hizmet sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak müşterilerinin hayatlarına her alanda değer kattıklarını ve işlerini kolaylaştırdıklarını belirtti.

Türkiye’de özel bankacılığı hayata geçiren ilk banka olarak özel bankacılık müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduklarına vurgu yapan Ülgen, "Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerimizin finansal ve finansal olmayan her türlü varlıklarını profesyonelce yönetiyor ve birikimlerini en iyi şekilde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankanın faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Ülgen, "Sürekli olarak geliştirdikleri geniş hizmet ağımızla beraber, sektörlerinde Türkiye’nin en büyüklerinden olan ve başarıları dünya çapında tescillenmiş iştiraklerimiz Yapı Kredi Portföy ve Yapı Kredi Yatırım ile koordineli şekilde çalışarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde karşılıyoruz. Müşterilerimize, yatırımlarını uzun vadeli bir bakış açısıyla ve doğru portföy çeşitlendirmesiyle değerlendirmeleri konusunda destek oluyor, aynı zamanda dijital yatırımlarımız sayesinde müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak en pratik çözümleri geliştiriyoruz.

Bununla birlikte, çeşitli risk ve getiri beklentisine sahip müşteri profillerine hitap eden, farklı içerik ve stratejilere sahip yatırım fonları ile dünyadaki trendleri takip ederek ürün portföyümüzü genişletmeyi sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Ülgen, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 15 Özel Bankacılık merkezinde birikimlerini yatırım ürünleri ile değerlendirmek isteyen yüksek finansal varlığa sahip müşterilerine, deneyimli portföy yönetmenleri aracılığıyla hizmet verdiklerine değinerek, "Müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda her detayı düşünerek bu sene özel bankacılık merkezilerimizi de yenilemeye başladık.

Portföy yönetmenlerimizin çalışma ortamlarını iyileştirdik. Sağlıklı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir malzemeler kullanmaya özen gösterdik. Yenilenen konseptimizi tüm özel bankacılık merkezlerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Organize Sanayi Bölgeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu İş Birliği İmza TöreniOrganize Sanayi Bölgeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu İş Birliği İmza Töreni
Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulunduTrabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu
Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'teŞeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te
Anahtar Kelimeler:
yapıkredi

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:08
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.