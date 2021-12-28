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Yapı Merkezi, Tanzanya'da 1,9 milyar dolarlık projeye imza attı

28.12.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu: - "En büyük mutluluğumuz, böyle dev bir proje ile ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayarak ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulunacak olmamızdır"

İSTANBUL (AA) - Yapı Merkezi, Tanzanya'da 1,9 milyar dolarlık projeye imza attı.

Yapı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı olacak, Tanzanya Darüsselam-Mwanza demir yolunun birinci ve ikinci fazından sonra Makutupora'dan Tabora'ya uzanan demir yolu hattının 3. faz çalışmalarını da üstlendi.

46 aylık sürede teslim edilmesi planlanan projenin bedeli ise 1,9 milyar dolar. Gelecek günlerde projenin 4. fazı için de imzalar atılarak bu son faz da Türk mühendislere emanet edilecek.

Makutupora-Tabora Standart Hat Elektrikli Demiryolu (LOT 3) Tasarım ve İnşaası Projesi için 28 Aralık 2021'de Tanzanya Başkanlık Ofisi'nde düzenlenen imza töreni, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu'nun katılımıyla törenle gerçekleşti.

- "Ülkemiz ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyoruz"

Tek olarak uzunluğu yaklaşık 358 kilometre olan LOT 3 projesinin imza töreninde konuşan Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arıoğlu, şunları kaydetti:

"Afrika'da bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı projeye bugün bir yenisini daha ekliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tanzanya'da gerçekleştirmekte olduğumuz, Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı, Darüsselam-Mwanza demir yolunun Darüsselam'dan Makutupora'ya kadar uzanan 705 kilometre uzunluğundaki ilk iki kısmının da yapımını şirketimiz üstlenmişti. Tanzanya Demiryolları yetkilileri, Yapı Merkezi'nin titizliği ve iş kalitesinden büyük bir memnuniyet duydular ki Tanzanya Cumhuriyeti'nin bu çok önemli demir yolu hattının bir bölümünü daha bizlere emanet ettiler. Bugün 3. fazını imzaladığımız projenin çok yakında 167 kilometrelik 4. fazı için imza atacağımızın müjdesini de vermek isterim. En büyük mutluluğumuz, böyle dev bir proje ile ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayarak ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulunacak olmamızdır."

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