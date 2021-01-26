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Yapılandırma başvurularında son hafta

26.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Yapılandırma başvurularında son hafta

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret ederek 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile esnaf ve sanatkârların taleplerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile kurumun 2020 Ağustos ve öncesine ait borcu bulunan işverenlerimiz için borçlarının yeniden yapılandırılması imkânı sağladığını hatırlattı.

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret ederek 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile esnaf ve sanatkârların taleplerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.
Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile kurumun 2020 Ağustos ve öncesine ait borcu bulunan işverenlerimiz için borçlarının yeniden yapılandırılması imkânı sağladığını hatırlattı. Borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın %90’ının silineceğini söyleyen Deniz, " Taksitle ödemeyi tercih eden borçlular ise ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabileceklerdir. Yapılandırma; prim borcu yanında idari para cezaları, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar gibi birçok borcu kapsamaktadır.Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısını alabileceklerdir. Yapılandırma devam ettiği sürece sigorta pirimi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır." dedi.
Kuruma borcu olan işletmelerin 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise e-Devlet üzerinden , şahsen ya da posta yoluyla ilgili başvuruda bulunabileceklerini kaydeden Deniz , kuruma borcu bulunanların vakit kaybetmeden 01 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar mutlaka başvuruda bulunmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Yapılandırmada son fırsat
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yapılandırmanın yaşanılan süreçte esnaf ve sanatkârlar için çok önemli olduğunu belirterek, herkesin bu fırsattan yararlanmasını istedi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yapılandırma başvurularında süre uzatımının sevindirici olduğunu aktararak, yoğunluk olmaması amacıyla yapılandırma başvurularının internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Başkan Dere, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile esnaflarımız için önemli imkânlar sağlanmıştır. Bu kapsamda SGK borçlarına da gelen bu kolaylık bizleri sevindirmiştir. Biz AESOB olarak bu ödemelerin Pandeminin sona ermesinden itibaren başlaması yönündeki taleplerimizi devletimize iletmiştik. Eğer bu talebimiz karşılanırsa esnafımız için çok daha iyi bir fırsat olacaktır, yapılandırmaya başvurmalarını mutlaka istiyoruz ” dedi.

Yapılandırma başvurularında son hafta

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