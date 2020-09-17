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Yapımı zahmetli ama gerçek bir şifa kaynağı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde sofralarının vazgeçilmez tadı tarhana imece usulüyle hazır hale getiriliyor.

Yapımı zahmetli ama gerçek bir şifa kaynağı

Tepeköy Mahallesi'nde kış hazırlıklarını sürdüren Nermin Dinç, AA muhabirine, her yıl eylül ayında komşularıyla tarhana yaptıklarını belirtti.

Tarhana sayesinde sofraların lezzetini artırdıklarını aktaran Dinç, tarhana yapımını annesinden öğrendiğini kaydetti. Dinç, çocuklarına ve torunlarına da tarhana yapımını öğrettiğini, bu geleneğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

'TARHANA ŞİFA KAYNAĞI'

tarhana

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi tarhananın, şifa kaynağı olduğunu ifade eden Dinç, "Tarhana yapımı zahmetli bir iş. Bütün günü tarhanaya ayırıyoruz. Tamamen organik olarak hazırlanan tarhanayla ev ekonomisine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.


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