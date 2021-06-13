YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü "Kahta yaprağı" kilosu 45 liradan alıcı buluyor

Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü "Kahta yaprağı" kilosu 45 liradan alıcı buluyor

13.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü "Kahta yaprağı" kilosu 45 liradan alıcı buluyor

MEHMET ULUSOYLAR - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetiştirilen "Kahta" türü üzümün asma yaprağı, kendine özgü tadıyla yoğun ilgi görüyor.

Türkiye genelinde taze asma yapraklarının kilogram fiyatları genellikle 10 ile 25 lira arasında değişirken, kadifemsi, yumuşak ve ince yapıya sahip Kahta yaprağının kilogram fiyatı 45 lira civarında seyrediyor.

Yoğun talep nedeniyle Kahta yaprağı almak isteyenler, birkaç ay önce üreticiye siparişini verip sıraya giriyor. İlçe genelindeki yaklaşık 7 bin dekar üzüm bağından yılda 100 tona yakın asma yaprağı toplanıyor. Asma yaprağı taze, şişelenerek ve salamura olarak tüketiciye sunuluyor.

Geçen yıl 5 liradan satılan "Kahta" üzümünün ise bu yıl 7 liradan alıcı bulması bekleniyor.

Aşağıkayı köyünde Kahta üzümü yetiştiren, aynı zamanda Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanlığını da yapan Hasan Şen, AA muhabirine, Kahta yaprağının dilimsiz yapısının en belirgin özelliği olduğunu söyledi.

Yaprağın arka tarafının hafif tüylü gözüktüğünü anlatan Şen, "Yaprağın kendine özgü bir tadı vardır. Bu yaprağı hem sarması kolaydır hem de yemesi daha lezzetlidir. Hafif ekşi bir tadı vardır. Bu yaprak piştiği vakit kesinlikle siyahlaşmaz, sarı bir renk alır. Önce göze, daha sonra damağa hitap eder." dedi.

Aşağıkayı Köyü Muhtarı Ersin Çoğalmış ise köylerinde yüzlerce yıldır bağcılık yapıldığını, pek çok çeşit asma yaprağı bulunduğunu ama en güzelinin Kahta yaprağı olduğunu dile getirdi.

Işığı bile geçirecek derecede ince oluşu çok özel lezzeti nedeniyle bu yaprağa rağbet gösterildiğini vurgulayan Çoğalmış, "Bağlarımız kuraklık sebebiyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Devlet büyüklerimizden sulama göleti istiyoruz. Yukarıda bir sulama göleti projesi var. Onun programa alınıp yapılmasını ve kuraklıktan kurtulmayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aşağıkayı köyü sakinlerinden Mümtaz Uncu ise üzüm yetiştiriciliğini babasının ardından kendisinin sürdürdüğünü belirterek, "Onlar çok emek verdi. Harap olsun istemedim, kültürümüz yaşasın istedim. Özellikle bağımızın yaprakları çok değerlidir. Sofralarımızın vazgeçilmez yiyeceği olan sarma, özellikle bizim bağlarımızdaki yapraklardan yapılır. Yörede oldukça talep var. Kimisi bunu şişeler, kimisi salamura yapar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bakan Kasapoğlu, sezonu iki kupayla tamamlayan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nı kutladıBakan Kasapoğlu, sezonu iki kupayla tamamlayan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nı kutladı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazar

İmsak
03:02
Sabah
05:04
Öğle
12:50
İkindi
16:50
Akşam
20:26
Yatsı
22:18

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazar

Bilgin Eczanesi
Merkez
Gülcan Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.