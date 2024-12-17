Yaprak Dökümü'nde karı kocayı oynamışlardı! Ünlü oyuncular yıllar sonra buluştu değişimleri dikkat çekti! Tam 18 yıl aradan sonra...

2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihine iz bırakan yapımlardan bir tanesiydi. Reşat Nuri Gültekin'in kitabından uyarlanan dizide Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimler de yer almıştı.

18 YIL SONRA BULUŞTULAR!

Yıllar geçse de hala hafızalarda yer edinen Yaprak Dökümü'nün iki yıldız oyuncusu buluştu. Dizide Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar ve eşi Tahsin'i oynayan Ahmet Saraçoğlu, yıllar sonra bir araya geldi.

Ünlü isimlerin değişimi de dikkatlerden kaçmadı.