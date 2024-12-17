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  4. Yaprak Dökümü'nde karı kocayı oynamışlardı! Ünlü oyuncular yıllar sonra buluştu değişimleri dikkat çekti! Tam 18 yıl aradan sonra...

Yaprak Dökümü'nde karı kocayı oynamışlardı! Ünlü oyuncular yıllar sonra buluştu değişimleri dikkat çekti! Tam 18 yıl aradan sonra...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.12.2024 22:36
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Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Fikret ve Tahsin karakterlerine hayat veren oyuncular 18 yıl sonra buluştu. Bennu Yıldırımlar ve Ahmet Saraçoğlu'nun o fotoğrafı gündem oldu. Değişimleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaprak Dökümü'nde karı kocayı oynamışlardı! Ünlü oyuncular yıllar sonra buluştu değişimleri dikkat çekti! Tam 18 yıl aradan sonra...

2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihine iz bırakan yapımlardan bir tanesiydi. Reşat Nuri Gültekin'in kitabından uyarlanan dizide Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimler de yer almıştı.

Yaprak Dökümü kopya

18 YIL SONRA BULUŞTULAR!

Yıllar geçse de hala hafızalarda yer edinen Yaprak Dökümü'nün iki yıldız oyuncusu buluştu. Dizide Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar ve eşi Tahsin'i oynayan Ahmet Saraçoğlu, yıllar sonra bir araya geldi.

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Ünlü isimlerin değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü Bennu Yıldırımlar
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