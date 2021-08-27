Yaprak Dökümü'nde Sedef rolüyle ünlenmişti! Ünlü oyuncu Seda Demir güzelliğine güzellik katmış!

Türk televizyonlarının uzun soluklu dizileri arasına giren Yaprak Dökümü, gerek konusuyla gerekse karakterleriyle çok konuşulmuştu. Eski bölümleri bazı kanallarda verildiğinde hala dönüp dönüp izleniyor. Dizide bir isim vardı ki masum yüzüyle, güzel kalbiyle pek çok kişinin sevgisini kazanmıştı. Bu isim hiç şüphesiz Sedef karakteriydi. Karakteri canlandıran oyuncu Seda Demir yıllar geçmesine rağmen güzelliğine güzellik katmış

YAPRAK DÖKÜMÜ’NÜN SEDEF’İ SEDA DEMİR’İN SON HALİ

Pek çok kişi onu Yaprak Dökümü dizisi ile tanımıştı. O zamanlar çok genç olan güzel oyuncu şimdilerde 40 yaşına merdiven dayadı. Görenler ise “gençliğinden hiçbir şey kaybetmemiş” demeden edemiyor. İşte Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’in son hali:

SEDA DEMİR KİMDİR, NASIL KEŞFEDİLDİ?

1983 İstanbul doğumlu olan oyuncu Seda Demir, Yaprak Dökümü 4 sezon yer almış, tanınırlığını da bu dizi ile kazanmıştır. “Seda Demir nasıl keşfedildi?” sorusuna gelecek olursak, güzel oyuncu fuarlarda hosteslik yapıyormuş. Arkadaşlarının tavsiyesiyle bir ajansa yazıldıktan sonra oyunculuğa adımını atmış. Her ne kadar o Yaprak Dökümü ile tanınsa da ilk işi bir bankanın reklam filmindeki rolüydü. 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Selen karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

Survivor’a katılarak adını yeniden çokça duyuran oyuncu Seda Demir, burada istediği başarıyı yakalayamadı. Güzel oyuncunun spor hayatı da oldukça dikkat çekici. Orta okul, lise ve üniversite boyunca voleybol ile ilgilendi. İyi derece yüzücü olan Seda Demir, yüzme dalında en uzun mesafe 5600 metrede mücadele etmiştir.

Seda Demir'in asıl spor branşı ise koşudur. Atatürk Gazi koşusunda 6 kilometrede ikinciliği vardır. Seda Demir, Galatasaraylılar Derneği'nin koşusunda da 3.lüğü 10 saniye ile kaybetti. En uzun koşusu 15 kilometre olan Seda Demir, Avrasya koşusunda yer almıştır.



