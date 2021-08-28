Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte son hali

Kanal D’nin en sevilen dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü dizisi, yıllarca konuşuldu, konuşulmaya devam ediyor. Konusu itibarıyla epey dikkat çeken dizi de karakterlerin oyunculuğu da hep konuşuldu. Dizinin çocuk oyuncularından Ayşe’yı canlandıran Şebnem Ceceli, büyüyüp çok güzel bir genç kız oldu.

YAPRAK DÖKÜMÜ’NÜN AYŞE’Sİ ŞEBNEM CECELİ’NİN SON HALİ

Dizinin masum, babasını üzmeyen, yaşadıklarını hep içine atan küçük ama bir o kadar da yürekli karakteri Ayşe’yı canlandıran Şebnem Ceceli, şimdilerde 20 yaşına girdi. Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören Ceceli’yi görenler “Güzellliğine güzellik katmış” yorumlarında bulunmadan edemedi. İşte Şebnem Ceceli’nin son hali:

Verdiği bir röportajda, 5 yaşındayken setin kapısından ilk girdiğinde hiçbir şeyin farkında olamayacak kadar küçük olduğunu söyleyen Ceceli, Bennu Yıldırımlar'la tanışmış ve kendisi ile hala görüşüyorlarmış, hatta öz ablası gibiymiş.



ŞEBNEM CECELİ KİMDİR?

2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır. Bir dönemin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ayşe rolüyle tanınmıştır. 2006 ve 2011 seneleri arasında yayınlanan dizinin ardından yalnızca Algida Max ve Wings reklamlarında rol alan Şebnem Ceceli, henüz başka bir projede yer almamıştır.

Eğitim hayatına ağırlık vermiş olan Ceceli, hukuk fakültesini kazanmıştır ve kariyerini bu alanda sürdürerek avukat olmayı planlamakta. 20 yaşında olan Ceceli bekardır. Oyuncunun şarkıcı Mustafa Ceceli ile akrabalığı bulunmamaktadır, aralarında ailevi bir bağlantı yoktur.



