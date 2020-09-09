Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali!

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan 'Yaprak Dökümü' dizisi beş sezon boyunca ekranlara geldi.

Dizinin oyuncuları Halil Ergün, Güven Hokna, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar ve Hasan Küçükçetin, farklı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya devam etti.

Oyuncu Bennu Yıldırımlar da yıllar sonra Yaprak Dökümü'nde Tekin Ailesi'nin en küçük kızı Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli ile bir araya geldi.

Yaprak Dökümü'nde Fikret karakterine hayat veren Yıldırımlar, diziden sonra eğitimine ağırlık veren ve Hukuk fakültesini kazanan Ceceli ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

50 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, birlikte çekilen karelerine şu notu düştü:



Uzun bir aradan sonra Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'yle buluştuk. O artık Hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun.



