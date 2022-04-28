Yaprak Dökümü’nün Ayşe’sinin son hali şaşırttı! Şebnem Ceceli’yi görenler gözlerine inanamıyor

Bir dönem Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Necla ve Leyla'nın kardeşi Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, yıllar içinde yetişkin bir kız oldu. Son hali görenleri şaşkına çeviren isim, ayrıca ünlü bir simaya da benzetildi.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN AYŞE'SİNİN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Henüz 5 yaşındayken televizyon ekranlarında yer alan oyuncu Şebnem Ceceli, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'ye hayat vermişti.

Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı. Çocuk yaşta olmasına rağmen dizide sergilediği performansla beğeni toplamış olan Ceceli'nin son hali ise görenleri şoke etti.

BUSE VAROL'A BENZETİLDİ!

Ünlü oyuncunun son hali Instagram'da kısa sürede gündem olurken genç isim, ünlü simalardan Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.

İşte Şebnem Ceceli'nin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...



