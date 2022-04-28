MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yaprak Dökümü’nün Ayşe’sinin son hali şaşırttı! Şebnem Ceceli’yi görenler gözlerine inanamıyor

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’sinin son hali şaşırttı! Şebnem Ceceli’yi görenler gözlerine inanamıyor

28.04.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006-2010 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'nin son hali görenleri şaşırttı. Ceceli, yıllar içinde büyüyüp genç bir kız oldu. İşte 5 yaşındayken kamera karşısına geçip oyunculuk yapan ismin seneler içindeki değişimi...

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’sinin son hali şaşırttı! Şebnem Ceceli’yi görenler gözlerine inanamıyor

Bir dönem Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Necla ve Leyla'nın kardeşi Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, yıllar içinde yetişkin bir kız oldu. Son hali görenleri şaşkına çeviren isim, ayrıca ünlü bir simaya da benzetildi.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN AYŞE'SİNİN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Henüz 5 yaşındayken televizyon ekranlarında yer alan oyuncu Şebnem Ceceli, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'ye hayat vermişti.

0x0-fahriye-evcen-ile-gokce-bahadirin-biricik-kardesiydi-yaprak-dokumunun-aysesi-sebnem-cecelinin-son-hali-olay-bu-1650403657584

Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı. Çocuk yaşta olmasına rağmen dizide sergilediği performansla beğeni toplamış olan Ceceli'nin son hali ise görenleri şoke etti.

iksiz-1-480x270

BUSE VAROL'A BENZETİLDİ!

Ünlü oyuncunun son hali Instagram'da kısa sürede gündem olurken genç isim, ünlü simalardan Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.

2yorum0x0-fahriye-evcen-ile-gokce-bahadirin-biricik-kardesiydi-yaprak-dokumunun-aysesi-sebnem-cecelinin-son-hali-olay-bu-1650403651275

İşte Şebnem Ceceli'nin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

sebnemceceli33

sebnemceceli2

sebnemceceli44

sebnemceceli55

sebnemceceli66

sebnemceceli1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri çileden çıkardı! "Vücudu su gibi olsaydı..."Sözleri çileden çıkardı! "Vücudu su gibi olsaydı..."
Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındıEser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı
43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

500 TL'lik banknot geliyor mu? Merkez Bankası Başkanı açıkladı

500 TL'lik banknot geliyor mu? Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti!

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti!

İlginizi Çekebilir

İngiltere’nin olaylı izdivaç programına katılacak

İngiltere’nin olaylı izdivaç programına katılacak

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.