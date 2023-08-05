Yaprak Dökümü'nün Cevriye Hanım'ı Güler Ökten bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal'la birlikte oynamış!

Güler Ökten, Yaprak Dökümü dizisiyle izleyicilerin hafızalarında silinmez bir yer edinen oyuncular arasında yer alıyor. Şimdilerde 81 yaşında olan usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Şaban Oğlu Şaban filminde rol aldığı ortaya çıktı.

Güler Ökten, kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçetepe, Şener Şen gibi usta isimlerin yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde Yunus Kaptan'ın eşini canlandırmış.

'Hızır idi Yunus idi' repliğiyle hafızalarda yer edinen Yunus Kaptan'ı ise usta oyuncu Şevket Altuğ canlandırıyor.

SON HALİ DUYGULANDIRDI

Yayınlandığı dönemde televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Yaprak Dökümü, dönem dönem oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Sevilen dizide Güler Ökten'in canlandırdığı Cevriye karakteri, gelini Fikret'e kök söktürdüğü sahnelerle çokça konuşulmuştu. Ünlü ismin seneler sonraki hali görenleri duygulandırdı.

Güler Ökten, ya da tam adıyla Servet Güler Kıpçak Ökten, 14 Kasım 1941 Isparta doğumludur.

KANİ KIPÇAK'IN KIZIDIR

Bizimkiler ve Yaprak Dökümü dizileri ile televizyon izleyicilerinin beğenisini kazanan Ökten tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu ve yönetmeni Kani Kıpçak'ın kızıdır.

Konservatuvar mezunu olan sanatçı, 1947 yılında bir çocuk filminde rol alarak sanat hayatına atıldı. Tiyatroya 1960 yılında başlayan sanatçı, birçok sinema filmi ve dizide de rol aldı.

Yönetmen Zeki Ökten'le evliydi. Yıldız Kenter'in mezun ettiği ilk öğrencilerdendir.



