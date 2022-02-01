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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

01.02.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü ve Süper Baba gibi efsane yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar'ın oyuncu olduğunu duyan şaşıp kaldı.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar çiftinin kızı Ada Yarar, anne babasının izinden giderek oyuncu oldu.

Makedonya göçmeni bir ailenin kızı olan Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünü de bitiren Yıldırımlar, 1988 yılında yayınlanan Perili Köşk dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Sayısız projede rol alan Bennu Yıldırımlar; Yaprak Dökümü, Süper Baba, Umutsuz Ev Kadınları, Ahlat Ağacı, Gönül İşleri, Kadın ve Sadakatsiz gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanındı.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Bennu Yıldırımlar, 1995 yılında meslektaşı Mehmet Emin Yarar ile dünyaevine girdi.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Ünlü çiftin, Ada adını verdiği bir kızı dünyaya geldi.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Ada Yarar, İngiltere'de bulunan Arts University Bournemouth'da oyunculuk eğitimi alıyor.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Anne ve babası gibi oyunculuğa gönül veren Yarar, eğitim hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''


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Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü Bennu Yıldırımlar
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