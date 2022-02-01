Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar çiftinin kızı Ada Yarar, anne babasının izinden giderek oyuncu oldu.

Makedonya göçmeni bir ailenin kızı olan Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünü de bitiren Yıldırımlar, 1988 yılında yayınlanan Perili Köşk dizisiyle ekran macerasına başladı.

Sayısız projede rol alan Bennu Yıldırımlar; Yaprak Dökümü, Süper Baba, Umutsuz Ev Kadınları, Ahlat Ağacı, Gönül İşleri, Kadın ve Sadakatsiz gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanındı.

Bennu Yıldırımlar, 1995 yılında meslektaşı Mehmet Emin Yarar ile dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin, Ada adını verdiği bir kızı dünyaya geldi.

Ada Yarar, İngiltere'de bulunan Arts University Bournemouth'da oyunculuk eğitimi alıyor.

Anne ve babası gibi oyunculuğa gönül veren Yarar, eğitim hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



