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  4. Yaptığı son hareket Fenerbahçe'de sonunu getirdi! Willian Arao ile yollar ayrılıyor

Yaptığı son hareket Fenerbahçe'de sonunu getirdi! Willian Arao ile yollar ayrılıyor

31.07.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Willian Arao, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Gelen tepkiler üstünde Fenerbahçe'yi yeniden takibe alan Arao, dün akşam tekrardan takipten çıktı.

Willian Arao

Willian Arao

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Willian Arao ile yolları ayırıyor. Oyuncunun temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için Brezilya’ya gitti. Brezilya’daki görüşmelerin ardından Suudi Arabistan seferi yapılacak.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKIP GERİ TAKİP ETMİŞTİ

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Jorge Jesus'un talimatıyla transfer edilen ve Jesus ayrıldıktan sonra mutsuz olan Willian Arao'nun Brezilya Ligi'nden 3 talibi bulunuyor. Sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkan Willian Arao'ya büyük tepki vardı.

GERİ TAKİP EDİP YİNE BIRAKTI

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Gelen tepkilerden sonra Fenerbahçe'yi yeniden takip eden Arao, dün akşam tekrardan takibi bırakınca sarı-lacivertlilerle bağları tamamen koptu. İlerleyen yaşı nedeniyle Suudi Arabistan'dan kendisine teklif yapılması durumunda kabul edeceği öğrenilen Willian Arao'nun beklemeye geçtiği öğrenildi.

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