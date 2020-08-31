Hatay’ın Antakya ilçesinde yaralama suçundan aranan şüpheli silahla ve bıçakla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Hacı Ömer Alpagot Mahallesinde durumundan şüphelendikleri M.M. isimli şahsı durdurdu. Üst araması yapılan şüphelinin üzerinde 7,65 çapında seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ve şarjöre takılı vaziyette 5 adet fişek ve basma kilit mekanizmalı bıçak ele geçirildi.

Ayrıca şahsın bıçakla yaralama suçundan arandığı tespit edilirken, şüpheli M.M gözaltına alındı.

