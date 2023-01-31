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Yaralı bulduğu şahine ‘Tofaş’ adını verdi

31.01.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücü kursu sahibi Aykut Temiz, eğitim sırasında yol kenarında bulduğu yaralı şahine ‘Tofaş’ adını verdi.

Yaralı bulduğu şahine ‘Tofaş’ adını verdi

Kanadından yaralı olan yırtıcı kuş için iyileşene kadar işyerinde özel kafes yaptı.

Uçamayan şahini tutup işyerine getirdiğini anlatan Temiz, “Kendini avcı zanneden insanlar tarafından kanadından vurulmuş. Besledik. Durumu şu an gayet iyi” dedi.

İlk gördüğünde kuşun hangi tür olduğunu bilemediklerine değinen Temiz, “Doğan mı? Şahin mi? Anlamadık. O yüzden adını ‘Tofaş’ koyduk. Farklı bir isim olsun diye. Bu hayvanlara yazık ediyorlar. Doğada nadir bulunan hayvanlar. Bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Böyle hayvanlara kıyılmaz” diye konuştu.
Her gün etle beslenen yırtıcı kuşun iyileştikten sonra tekrar doğaya salınmayı planlanıyor.

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