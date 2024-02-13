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Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

İHA İHA
13.02.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde oturan Mehmet Tosun, çiftliğine gittiği esnada yaralı halde bir kızıl şahin buldu. Vatandaş, 2 gün boyunca evinde etle beslediği kuşu tedavi edilip doğaya tekrar salınması için İslahiye Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

“TEDAVİ EDİLİP DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILMASINI İSTİYORUM”

Tosun, zeytin tarlasında sürüm yaparken ağaçlar arasında bitkin halde bir kızıl şahin gördüğünü söyleyerek, “Gün içerisinde çiftliğimi gezerken yaralı bir şahin buldum. Akşam eve götürdüm ve et ile karnını doyurdum. Doğa Parklar bölge müdürlüğüne teslim etmek üzere getirdim. 2 gündür besliyorum ve hiç tedirgin olmadım. Bu tür hayvanları bitkin olarak yakalamak çok karşılaştığımız bir durum değil. Bitkin bir şekilde yakaladığım şahinin ayakları tutmuyor. Yetkililer tarafından tedavi edilip doğal yaşam alanına bırakılmasını istiyorum. Eşi var çift geziyorlar ailesine kavuşmasını istiyorum” diye konuştu.

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