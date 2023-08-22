Yaralı halde bulunan ’gökyüzünün aslanı’ tedavi altında alındı

Kent merkezinde antika alım satım işi yapan Tarık Ödül’ün arkadaşları tarafından, yaralı ve bitkin halde kızıl şahin bulundu. Arkadaşları sol kanadının kırık olduğu tespit edilen kızıl şahini Tarık Ödül’e verdi. Ödül, iş yerinde bir gece baktığı kızıl şahini, tedavisi yapılmak üzere Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

“KANADI KIRILMIŞTI VE UÇAMIYORDU”

Tarık Ödül, kanadı kırık olan kızıl şahinin uçamadığından bahsederek, “Kızıl şahini arkadaşlarım bulmuş ve bana getirdiler. Ben de tedavisi için Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerine teslim ettim. Kanadı kırılmıştı ve uçamıyordu. Biz bir gün besledik, et verdik ama yabani bir hayvan olduğu için bize saldırdı. Biz de besleyemediğimiz için ve yaralı olduğu için ekiplere teslim ettik. İnşallah tedavi edilir, sağlığına kavuşur ve uçar” dedi.

