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Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı

27.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Sinop’un Ayancık ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Ayancık’ın Doğanlı köyünde yaşayan vatandaşlar, yaralı halde buldukları karacayı ekiplere bildirdi.Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ve Türkeli İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.
Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Ayancık’ın Doğanlı köyünde yaşayan vatandaşlar, yaralı halde buldukları karacayı ekiplere bildirdi.
Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ve Türkeli İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Karacanın karın bölgesinden yaralı olduğu belirlendi.
Karacanın Doğa Koruma Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sarıkum Yaban Hayvanı Rehabilitasyon ve Kurtarma Merkezi’nde tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

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