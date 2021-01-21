Yaralı kediye belediye şefkat eli uzattı

Aksaray Belediyesi, vatandaşların ihbarı üzerine sebebi belirsiz olarak yaralanmış yavru bir kediye sahip çıkarak hayvan barınağında bakım ve tedavisini başlattı.

Aksaray Belediyesi çağrı merkezi üzerinden gelen talepler doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri ön ayaklarından yaralanmış yavru kediye ulaştı. Yaralı kedi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilerek veteriner hekimlere teslim edildi. Yaralı kediye tedavisinin ardından yiyecek ve mama verildi. Aksaray Belediyesine ait Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde her yıl binlerce sokak hayvanının bakım ve tedavi işlemleri yapılıyor. Tedavileri sonrası kısırlaştırılan ve küpeleme yapılan hayvanlar, sahiplenilmesi için gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Modern ve hijyenik hayvan barınağında sokak hayvanlarına sıcak bir ortam da yaşama imkânı sunuluyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı vatandaşları bilinçli olmaya davet etti. Vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde belediye çağrı merkezine ihbarlarda bulunmalarını istedi. Başkan Dinçer, yaralı sokak kedisine başlatılan tedavi ile ilgi yaptığı açıklamada, "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" diyerek vatandaşları duyarlı olmaya davetti.



