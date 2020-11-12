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Yaralı kediye Büyükşehir sahip çıktı

SAMSUN HABERLERİ  | 12.11.2020 14:24 | Son Güncelleme

Samsun’da bir hayvansever tarafından sokakta yaralı olarak bulunan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavi edilerek iyileştirildi.Bir hayvan sever tarafından Atakum ilçesinde sokakta yaralı olarak bulunan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne götürüldü.

Samsun’da bir hayvansever tarafından sokakta yaralı olarak bulunan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavi edilerek iyileştirildi.
Bir hayvan sever tarafından Atakum ilçesinde sokakta yaralı olarak bulunan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne götürüldü. Burada veteriner hekim tarafından muayene edilen kedinin açık yarası ve kırıkları olduğu tespit edildi. Kedi, 2 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yarası kapanan ve kırık kemikleri iyileşen kedi, daha sonra merkezin içinde bulunan ‘Kedi Kasabası’na bırakıldı.
Merkeze getirildiğinde canı çok yanan ve kırıkları olan kediye yoğun bir tedavi programı uyguladıklarını belirten görevliler, eskisi gibi sağlıklı olduğunu ve diğer kedilerle birlikte uyum içerisinde hayatını sürdürmeye başladığını ifade etti.

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