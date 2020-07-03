Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Karga, Ebabil ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.

Van’ın İpekyolu veTuşba ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 1 küçük Karga, 1 ekin Kargası ve Van Büyükşehir Belediyesi Gecici Hayvan Bakımevi çalışanları tarafından yaralı bulunan 1 Ebabil ve 1 Kaya Güvercini, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

