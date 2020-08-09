YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

VAN HABERLERİ  | 09.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini, Bıldırcın, Ebabil, Arı Kuşu ve Çeltiki kuşu tedavi altına alındı.Van’ın Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini, Bıldırcın, Ebabil, Arı Kuşu ve Çeltiki kuşu Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini, Bıldırcın, Ebabil, Arı Kuşu ve Çeltiki kuşu tedavi altına alındı.
Van’ın Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini, Bıldırcın, Ebabil, Arı Kuşu ve Çeltiki kuşu Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın mutlu günü

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın mutlu günü

Beşyol trafiğini rahatlatacak projede sona gelindi

Beşyol trafiğini rahatlatacak projede sona gelindi

Van Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:09
Öğle
12:17
İkindi
16:05
Akşam
19:16
Yatsı
20:43

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Van Adliyesi Yeni Binasına Taşındı

Van Adliyesi Yeni Binasına Taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.