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Yaralı yavru vaşak özel rehabilitasyon programı ile sağlığına kavuştu

10.08.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince korumaya alınan yaralı yavru vaşak, uygulanan özel rehabilitasyon programı ile sağlığına kavuştu.

Kars’ın Kağızman ilçesinde yaralı ve bitkin düşmüş halde bulunan yavru vaşak, DKMP Kars ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayvanı Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerince muayene edilen henüz bir aylık minik vaşağın hasta olduğu ve yorgun düştüğü tespit edildi. Cinsiyetinin dişi olduğu belirlenen yavru vaşağa Kars’ın dünyaca ünlü tarihi alanlarından ‘Ani’ ismi verildi. Veteriner hekimlerce uygulanan özel rehabilitasyon programı ile bakım ve beslenmesi gerçekleştirilen Ani, gün geçtikçe büyüyerek, aşamalı olarak katı gıdayla beslenmeye başladı. Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde rehabilitasyon süreci devam eden ve ergin bir birey olan vaşak, ilerleyen günlerde açık kafeslere alınacak. Vaşak, rehabilitasyon sürecinin ardından DKMP Kars Şube Müdürlüğü personelince yeniden doğaya salınacak.

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