YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yaralıları bıraktı, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı

Yaralıları bıraktı, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.12.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs yan yattı.

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs yan yattı. Kazaya karışan diğer aracın şoförü, arkadaşlarına yardım etmeye çalışanlara, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunun Dadaloğlu kavşağında meydana gelen trafik kazasında plakası alınamayan bir minibüs ile 44 ABJ 185 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, araçtan çıkanlar arkadaşlarını da kurtarmaya çalıştı. Bu sırada 44 ABJ 185 plakalı otomobilin sürücüsü minibüsün yanına gelerek, "İnsan bir önüne bakar değil mi önüne?" diye tepki gösterdi. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı sürücü, "Yahu benim hayatım tehlikede" diye konuştu.
Kazada yaralananlar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:43
Öğle
12:39
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.