YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yaralıyı almak için gelen ambulans, yol çalışmasına takıldı

Yaralıyı almak için gelen ambulans, yol çalışmasına takıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 29.09.2020 17:28 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde evin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan bir kişi eternit levhanın kırılması sonucu yere düştü.

Edirne’nin Keşan ilçesinde evin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan bir kişi eternit levhanın kırılması sonucu yere düştü. Yaralı şahsı almak için olay yerine gelen ambulans, yol çalışması sebebiyle kapatılan sokağa girmek için uzun süre bekledi.
Olay, Yenimescit Mahallesi Konak Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre evinin çatısında çalışan Kadir D., kömürlüğünde tamirat yaptığı sırada, üzerine bastığı eternit levhanın kırılması sonucu yere düştü.
Yaklaşık 3 metreden düşen Kadir D.’nin durumu 122’ye bildirilirken, bölgeye gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ambulans mahalleye giremedi
Öte yandan Kadir D.’ye ilk tedavisini yapmak için olay yerine gelen ambulans, yol yapım çalışması sebebiyle kazanın yaşandığı mahalleye giremedi. Yol yapımı sırasında çalışılan alana giriş yapılmaması için taş dolu paletlerle barikat kurulan yolu geçemeyen ambulansın sağlık görevlileri, araçtan inip yürüyerek gittikleri evde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Bölgede bulunan kepçenin blokları kaldırmasının ardından sokağa girebilen ambulansa sedye ile bindirilen Kadir D.’nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Yol tekrar kapatıldı
Ambulansın yaralıyı alıp hastaneye gitmesinin ardından, sokak girişi kepçeler ile tekrar kapatıldı. Bloklar eski yerine konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Edirne Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:36
Sabah
07:02
Öğle
13:09
İkindi
16:27
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Edirne Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Dinçer Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Güven Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Heyeti gören vatandaş maske taktı
Heyeti gören vatandaş maske taktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Edirne'de incelemelerde bulundu
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Edirne'de incelemelerde bulundu
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.