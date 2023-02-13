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Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede geri teslim etti

13.02.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’den asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderilen montun cebinde unutulan cüzdan depremzede tarafından sahibine teslim edildi.

Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede geri teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardeşen ilçesinden Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem bölgesine yardımda bulunan Yunus Yunusoğlu isimli vatandaş yardım amaçlı gönderdiği montta araba anahtarını ve cüzdanını unuttu. Montu alan depremzede vatandaş, montun cebinde para dolu cüzdanı ve araba anahtarı olduğunu fark etti. Depremzede vatandaş montun cebinden çıkan anahtar ile cüzdanı Hatunsuyu Mahalle Muhtarına teslim etti. Vatandaşın unuttuğu eşyaları teslim alan muhtar ise ilçe merkezinde kurulan Ardeşen yardım çadırına giderek emanetleri Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu’na teslim etti.

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