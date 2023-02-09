Yardım kolisine koyulan oyuncaklar içleri ısıttı

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından, ülke genelinde adeta yardım seferberliği başladı. Yüzbinlerce insan imkânları doğrultusunda yapabildiği yardımı deprem bölgesine ulaştırmak için farklı yöntemler tercih etti. Küçük yaştaki tertemiz kalpli çocukların gönderdiği oyuncaklar ve not yazılı kağıtlar ise içleri ısıttı.

Eskişehir’de bulunan belediyelerin oluşturduğu yardım toplama merkezlerine, kentte yaşayan binlerce vatandaş yardım malzemesi gönderdi. Merkezlerde açılan paketler, kategorilere ayrılarak tekrar kolilere koyularak tırlara yüklendi. Açılan paketlerden çıkan 3 adet oyuncak, gönüllü olarak paketleme yapan yardımseverleri duygulandırdı. Çocuk kıyafetlerinin arasına koyulan 3 adet el örmesi bebek, görenleri duygulandırdı.

