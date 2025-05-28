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Yardımcısı olacağı konuşuluyordu: Volkan Demirel'den Mourinho'ya ağır sözler! Öyle şeyler dedi ki...

Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği merak konusu olurken Portekizli hocanın yardımcısı olacağı konuşulan Volkan Demirel'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Demirel açıklamasında Portekizli hocanın yardımcısı olmayacağını dile getirirken Mourinho'nun Sarı-Lacivertliler'e zarar verdiğini söyledi. İşte detaylar...

Yardımcısı olacağı konuşuluyordu: Volkan Demirel'den Mourinho'ya ağır sözler! Öyle şeyler dedi ki...
Berker İşleyen

Takımın başına büyük umutlarla getirilen ancak beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Jose Mourinho'nun Sarı-Lacivertliler'deki geleceği tartışmaya neden olurken tecrübeli hocanın yerine birçok isim anılmaya başlanmıştı.

Bu isimlerden biri de Volkan Demirel olurken eski Fenerbahçeli'nin Mourinho'nun yardımcısı olacağı iddia edilmişti.

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Volkan Demirel bu iddiaları yalanlarken Mourinho için de çok konuşulacak sözler sarf etti.

"FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYOR"

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"Mourinho Fenerbahçe'nin mutluluğuna saygı duyuyorum. Mourinho'nun ismine, hocalığına saygı duyuyorum ama şuan Fenerbahçe'deki Mourinho'nun yaptıklarına gerçekten... Hatta bunların daha fazlası da var da söylemek istemiyorum. Bence Mourinho Fenerbahçe'ye zarar veriyor ve bu ilişki ne kadar devam ederse iki tarafa da zarar verecek."

"MOURINHO'NUN İSTİFA ETMESİ LAZIM"

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"Gönderilmesinin gerektiğini Galatasaray kupa maçından sonra da söyledim. Mourinho'nun kendi istifa etmesi lazım. Bu senenin birinci sorumlusu Mourinho'ydu ama en son istifası dillendirilen de o oldu. Seneye Fenerbahçe Mourinho ile başlayamaz başlarsa aynı şeyleri tekrarlar."

"MOURINHO'NUN YARDIMCISI OLMAM"

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"Ne sayın başkanın ne de benim iknaya ihtiyacım var. Fenerbahçe'ye Volkan bir dün gelecek ama yardımcı hoca olarak değil. Mourinho'nun yardımcı antrenörü olmam. O da bunu istemez."

"KAFA GÖZ DE GİRERİM"

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Demirel, Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığı çok vurguladı. “Benim için Fenerbahçe başka bir şey. Ateşten gömlek de giyerim kafa göz de girerim, sıkıntı yok. Başarılı olurum olmam, onu bilemem ama mücadelemi veririm. Her şeyimle bütün bedenimle veririm. O ayrı bir şey” şeklinde konuştu.

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