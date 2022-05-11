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"Yaren" leyleğin bu yılki ilk yavrusu yumurtadan çıktı

11.05.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yaren" leyleğin bu yılki ilk yavrusu yumurtadan çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin, bu yılki ilk yavrusu yumurtadan çıktı.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından göç eden leyleklerin yaşadığı, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölgesi Eskikaraağaç'ta 11 yıldır aynı yuvaya konan, bölge halkının "Yaren" adını verdiği leyleğin, bu yılki ilk yavrusu gözlerini açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Özkan, Yaren leyleğin yuvasına yakın bir konuma konulan kamera sayesinde sürekli takip edildiğini hatırlattı.

Geçen yıl 5 yavrusu olan Yaren leyleğin bu yıl 4 yumurtasının olduğunu belirten Özkan, "Yaren leyleğin ilk yavrusu yumurtadan çıktı. Kameralardan 7 gün 24 saat izliyoruz. Diğer yavruların da iki hafta içinde yumurtadan çıkacağını tahmin ediyoruz. Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu haline gelen leyleği yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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