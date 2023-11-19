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YARGI 72. BÖLÜM CANLI İZLE! Kanal D Yargı yeni bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı ve son bölüm özeti

19.11.2023 18:26 | Son Güncelleme:
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Bugün Yargı 72. bölüm full izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz kızları Mercan'ı bulmuştu. Son olarak 'Bugün Yargı dizisi var mı ve Yargı yeni bölüm fragman' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Yargı 72. bölümde neler olacak? İşte YARGI 72. BÖLÜM İZLE EKRANI ile son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı 72. bölüm detayları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan kaçırılmış ve uzun arama sonunda bulunmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanı ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

YARGI 71. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşer. Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir.

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YARGI 72. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Geçmişte yürüdüğü yolları yeniden yürüyen Ceylin; Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlayacak; Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelecektir. Öte yandan emniyeti sarsan yeni ölümlü vaka ise herkesin gündemine bomba gibi düşer. Can'ın ölümü Kadir'in kararlılığının ve acımasızlığının ne denli büyük olduğunu göstermiş; Yekta, Osman ve Çınar'ı iyiden iyiye ürkütmüştür.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:40 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Bir Derdim Var
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Bir Derdim Var
03:00 Poyraz Karayel
05:15 5N1K

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