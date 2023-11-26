MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. YARGI 73. BÖLÜM FULL İZLE! Yargı saat kaçta başlıyor? 72. bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

YARGI 73. BÖLÜM FULL İZLE! Yargı saat kaçta başlıyor? 72. bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

26.11.2023 19:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Yargı 73. bölüm full izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlamış ve Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelmişti. Son olarak 'Bugün Yargı dizisi var mı ve Yargı 72. bölüm özeti' konularının yanıtı merak edildi. Peki, Yargı 73. bölümde neler olacak? İşte YARGI 73. BÖLÜM İZLE EKRANI ile son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı 73. bölüm detayları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin'in kızı Mercan'la olan sahneleri gündem olmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanı ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

YARGI 72. BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişte yürüdüğü yolları yeniden yürüyen Ceylin; Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlayacak; Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelecektir. Öte yandan emniyeti sarsan yeni ölümlü vaka ise herkesin gündemine bomba gibi düşer. Can'ın ölümü Kadir'in kararlılığının ve acımasızlığının ne denli büyük olduğunu göstermiş; Yekta, Osman ve Çınar'ı iyiden iyiye ürkütmüştür.

yargi-43bolumee

YARGI 73. BÖLÜM FULL İZLE!

Ceylin kucağında son nefesini vermek üzere olan Tülin'i kurtarmak için daha önce hiç deneyimlemediği zorlu bir yol seçer. Osman bahçesindeki cesedin başkaları tarafından fark edilmesini önlemek için Çınar ile spontane bir plan yapar. Oyuncunun dizi setinde kendini vurması ile birlikte başlayan, çok bilinmeyenli dosya Metin, Eren ve Tuğçe'yi fazlasıyla meşgul eder.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bülent Ersoy trene bindi, sosyal medya yıkıldı! "Ekonomik kriz hepimizi vurdu"Bülent Ersoy trene bindi, sosyal medya yıkıldı! "Ekonomik kriz hepimizi vurdu"
Ünlü şarkıcı siyasi partiye katıldı! O kareyi paylaştıÜnlü şarkıcı siyasi partiye katıldı! O kareyi paylaştı
Ünlü çiftten alyanslı poz! İbrahim Selim, DJ sevgilisi ile nişanlandıÜnlü çiftten alyanslı poz! İbrahim Selim, DJ sevgilisi ile nişanlandı
Anahtar Kelimeler:
kanal d yayın akışı yargı saat kaçta yargı yeni bölüm Pınar ele magazin d pazar
En Çok Okunan Haberler
Fırtına ve sel can aldı!

Fırtına ve sel can aldı!

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

Minibüs şoföründen zihinsel engelli genç kıza kulübede cinsel saldırı

Minibüs şoföründen zihinsel engelli genç kıza kulübede cinsel saldırı

İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

''Asıl mağdur Fatih Terim!''

''Asıl mağdur Fatih Terim!''

İsmail Saymaz bomba iddia! Dilan Polat'ın avukatı bakın kim çıktı

İsmail Saymaz bomba iddia! Dilan Polat'ın avukatı bakın kim çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.