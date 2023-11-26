YARGI 73. BÖLÜM FULL İZLE! Yargı saat kaçta başlıyor? 72. bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı 73. bölüm detayları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin'in kızı Mercan'la olan sahneleri gündem olmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanı ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...
Geçmişte yürüdüğü yolları yeniden yürüyen Ceylin; Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlayacak; Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelecektir. Öte yandan emniyeti sarsan yeni ölümlü vaka ise herkesin gündemine bomba gibi düşer. Can'ın ölümü Kadir'in kararlılığının ve acımasızlığının ne denli büyük olduğunu göstermiş; Yekta, Osman ve Çınar'ı iyiden iyiye ürkütmüştür.
Ceylin kucağında son nefesini vermek üzere olan Tülin'i kurtarmak için daha önce hiç deneyimlemediği zorlu bir yol seçer. Osman bahçesindeki cesedin başkaları tarafından fark edilmesini önlemek için Çınar ile spontane bir plan yapar. Oyuncunun dizi setinde kendini vurması ile birlikte başlayan, çok bilinmeyenli dosya Metin, Eren ve Tuğçe'yi fazlasıyla meşgul eder.
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken