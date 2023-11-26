YARGI 73. BÖLÜM FULL İZLE! Yargı saat kaçta başlıyor? 72. bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı 73. bölüm detayları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin'in kızı Mercan'la olan sahneleri gündem olmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanı ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

YARGI 72. BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişte yürüdüğü yolları yeniden yürüyen Ceylin; Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlayacak; Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelecektir. Öte yandan emniyeti sarsan yeni ölümlü vaka ise herkesin gündemine bomba gibi düşer. Can'ın ölümü Kadir'in kararlılığının ve acımasızlığının ne denli büyük olduğunu göstermiş; Yekta, Osman ve Çınar'ı iyiden iyiye ürkütmüştür.

YARGI 73. BÖLÜM FULL İZLE!

Ceylin kucağında son nefesini vermek üzere olan Tülin'i kurtarmak için daha önce hiç deneyimlemediği zorlu bir yol seçer. Osman bahçesindeki cesedin başkaları tarafından fark edilmesini önlemek için Çınar ile spontane bir plan yapar. Oyuncunun dizi setinde kendini vurması ile birlikte başlayan, çok bilinmeyenli dosya Metin, Eren ve Tuğçe'yi fazlasıyla meşgul eder.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken





