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YARGI 75. BÖLÜM FULL İZLE! Yargı saat kaçta, bugün var mı? 74. bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

10.12.2023 19:44 | Son Güncelleme:
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Bugün Yargı 75. bölüm full izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlamış ve Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelmişti. Son olarak 'Bugün Yargı saat kaçta başlıyor ve Yargı son bölüm' konularının yanıtı merak edildi. Peki, Yargı saat kaçta başlıyor? İşte YARGI 75. BÖLÜM İZLE EKRANI ile Kanal D canlı yayın akışı ve son bölüm özeti

Yargı 75. bölüm detayları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin'in kızı Mercan'la olan sahneleri gündem olmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanı ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

YARGI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı saat 20.00'de başlıyor. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen Yargı, bu akşam 75. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

KANAL D CANLI YARGI 74. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin farkında olmadan aradıkları katille burun buruna gelir. Ilgaz'ın başında olduğu emniyet, Tilmen Hukuk'u ablukaya alır. İçeride kalanlar ise dışarıda ne olduğundan habersiz kendi yöntemleriyle durumu kendilerince kontrol altına almaya çalışır. Kadir'in parasını zar zor toparlayan Osman ve Çınar borçları bitirmeyi ve artık ilişkiyi kesmeyi umarken, Kadir'in onlar için bir planı daha vardır.

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YARGI 75. BÖLÜM FULL İZLE!

Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir. Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta'nın yokluğunda Osman ve Çınar'dan daha da zor bir istekte bulunur. Eski günlerdeki gibi kendi savcı ve avukat saflarına dönen Ilgaz ve Ceylin'in kucağına yeni bir adli vaka düşer.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Poyraz Karayel
05:15 5N1K

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