YARGI 75. BÖLÜM FULL İZLE! Yargı saat kaçta, bugün var mı? 74. bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı 75. bölüm detayları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin'in kızı Mercan'la olan sahneleri gündem olmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanı ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

YARGI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı saat 20.00'de başlıyor. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen Yargı, bu akşam 75. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

KANAL D CANLI YARGI 74. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin farkında olmadan aradıkları katille burun buruna gelir. Ilgaz'ın başında olduğu emniyet, Tilmen Hukuk'u ablukaya alır. İçeride kalanlar ise dışarıda ne olduğundan habersiz kendi yöntemleriyle durumu kendilerince kontrol altına almaya çalışır. Kadir'in parasını zar zor toparlayan Osman ve Çınar borçları bitirmeyi ve artık ilişkiyi kesmeyi umarken, Kadir'in onlar için bir planı daha vardır.

YARGI 75. BÖLÜM FULL İZLE!

Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir. Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta'nın yokluğunda Osman ve Çınar'dan daha da zor bir istekte bulunur. Eski günlerdeki gibi kendi savcı ve avukat saflarına dönen Ilgaz ve Ceylin'in kucağına yeni bir adli vaka düşer.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Poyraz Karayel

05:15 5N1K





