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YARGI 76. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE! Kanal D Yargı dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti!

17.12.2023 19:46 | Son Güncelleme:
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Yargı yeni bölüm canlı izleme ekranı diziseverler tarafından araştırılmaya başladı. Oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yargı dizisi her pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Reyting rekortmeni dizinin bu akşam 76. bölümü ekranlara gelecek. Peki, Yargı dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Yargı 76. bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Her pazar akşamı izleyicisiyle buluşan Yargı dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Yargı dizisinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alıyor. Yargı dizisinin 76. bölümü 17 Aralık 2023 Pazar akşamı ekranlara gelecek. Peki, Yargı dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu...

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yargı her pazar akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Yargı dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yargı dizisi 75. bölümünde yaşananlar şu şekilde:

Yekta'nın vurulmasıyla sonuçlanan olay sonrası hem Ceylin, hem de Mercan zor anlar yaşıyorlar.

Ceylin, Mercan’ın olay yerinden uzaklaştırılmasıyla derin bir nefes alsa da Yekta’nın vurulmasıyla adeta şoke olmuştur. Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir.

Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta’nın yokluğunda Osman ve Çınar’dan daha da zor bir istekte bulunur. İkili kendi başlarına, olmayan iş yapma becerileriyle baş başa kalacaktır; fakat, girdikleri bu yolda verdikleri kararlar herkesin dünyasını alt üst etmeye yetecektir.

Tuğçe ile Efe, meraklı gözlerden uzak dolu dizgin bir yakınlaşma içerisindeyken Parla’yı, Çınar ile ilgili öğreneceği ve şimdiye kadar hiç bilmediği bir geçmiş hikaye beklemektedir.

Eski günlerdeki gibi kendi savcı ve avukat saflarına dönen Ilgaz ve Ceylin’in kucağına yeni bir adli vaka düşecektir. Bilinçsiz ve kimliksiz bir halde bulunan kadınla başlayan olaylar, yatağından çıkmakta olan bir nehrin ilk sızıntısıdır ve kontrol altına alınmazsa önüne kattığını sürükleyip götürecek gibidir.

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YARGI YENİ BÖLÜM KONUSU

Yargı dizisi 76. bölüm konusu şu şekilde:

Cellat Kadir'in hedefinde Ceylin mi var?

Öldürülmeye çalışılan Seçil, Ilgaz ve Ceylin tarafından korumaya alınır. Anlattıkları ışığında yol Cellat Kadir'e kadar gidecektir. Bunu bilen Kadir, önlemini almaya başlar. Yekta'nın bu olayı durdurma hamlesi ise, başarısız olur. Ceylin de, kendi başına hareket ederek tehlikenin göbeğine doğru ilerler.

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YARGI OYUNCULARI

Yargı dizisinin oyuncuları arasında; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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YARGI KONUSU

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda mesleğini kendi kurallarına göre yapan, sınır tanımayan bir avukattır. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

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KANAL D YAYIN AKIŞI 17 ARALIK 2023 PAZAR

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Dilek Taşı
02:45 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
04:45 Güneşi Beklerken

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YARGI 76. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Yargı dizisinin 76. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


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