Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri iyice üzerine çekmişti. Netflix'te yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile uyumuyla göz dolduran Deniz, şu sıralar ' Yargı' dizisinde Avukat Ceylin Erguvan Kaya karakterine hayat veriyor. Pınar Deniz, şöhreti yakalamışken özel hayatı ile de merak ediliyor. Deniz'in eski sevgilisini görenler şaşırıyor.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in özel hayatı da merak ediliyor. Son dönemde Kaan Yıldırım ile dolu dizgin aşk yaşayan Deniz'in eski aşkı da ünlü çıktı. Pınar Deniz geçmişte Kaan Turgut ile aşk yaşamış.

Kaan Turgut TRT 1'de ekranlara gelen ‘Abdülhamit- Payitaht’ta ‘Prens Sabahattin’ rolünü canlandırıyordu.

EVLİLİKTEN DÖNMÜŞLER

Deniz ve Turgut iki yıl aşk yaşamış ve evlilik için hazırlık yapmaya başlamıştı. Ancak ikilinin aşkı bu süreçte bitti.

Pınar Deniz daha önce eski aşkıyla ilgili ''İkimiz de dönem dizilerinde oynuyoruz. En büyük zevkimiz tarihi karakterleri incelemek ve okumak. Bu arada Kaan çok romantik biri. Şanslıyım'' açıklamasında bulunmuştu.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇOK ŞAŞIRTMIŞTI

Pınar Deniz, 'Hiç estetiğim yok' açıklamasıyla magazin dünyasında epey konuşuldu. Deniz'in eski görüntülerinin ortaya çıkması kafaları karıştırmıştı. Rol aldığı dizide, okulun bakımsız ve içe kapanık kızı Devrim'i canlandıran Pınar Deniz'in, o yıllardaki halini görenler şaşıp kaldı.

Pınar Deniz, sonrasında büyük bir değişim geçirip okulun bütün erkeklerini kendine hayran bırakmıştı.



