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Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler aynı göreve yeniden seçildi

12.09.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler aynı göreve yeniden seçildi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler aynı göreve yeniden seçildi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler, görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimle yeniden daire başkanlığına seçildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Dinler, yapılan seçim sonucu Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay 4. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi.

- Öz geçmiş

1967'de dünyaya gelen Dinler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989'da mezun olduktan sonra İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla İdil/Şırnak, Ağaçören/Aksaray, Yenice/Çanakkale, Küçükçekmece/İstanbul, İstanbul, Zonguldak, Tekirdağ ve Bakırköy hakimliği görevlerinde bulunan Dinler, 15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda 11 Eylül 2018'de Yargıtay 18. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen Dinler, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 7 Temmuz 2020 tarihli ve 173 sayılı kararıyla Yargıtay 18. Ceza Dairesinin kapatılması üzerine aynı kararla Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığına görevlendirildi.

İngilizce bilen Dinler, evli ve bir çocuk babasıdır.

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