YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akarca, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Akarca, yaşam kategorisinde, Özge Elif Kızıl'ın engelli öğrencilerin Kovid-19 salgını sürecindeki yüz yüze eğitim süreçlerini konu alan ve 7 yaşındaki Nursima Aksu'nun okul merdivenlerinden inerken birlikte duvar takibi yaptığı sınıf arkadaşının saçından tuttuğu "Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafını tercih etti.

Haber kategorisinde Haroon Sabawoon'un Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın ettiği "Kabil'den kaçış" fotoğrafını oylayan Akarca, spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek final ilk müsabakasında İsviçre ile İspanya arasındaki maçta çekilen "Topun peşinde" fotoğrafını seçti.

"Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafını değerlendiren Akarca, engelli öğrencilerin Kovid-19 salgını döneminde bütün engellere rağmen büyük bir çaba içerisinde olduklarını ve önlerindeki bütün engelleri aşma çabalarını yansıtan fotoğraftan etkilendiğini dile getirdi.

"Kabil'den kaçış" fotoğrafına ilişkin, devlet denen aygıtın hukuka, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlı olması halinde insanların kendi ülkelerini terk etmesi için hiçbir sebebin bulunmadığını söyleyen Akarca, Afganistan'da bu durumun tersinin yaşandığını belirtti. Akarca, "Ancak Afganistan'daki bu insanlar, kendi can güvenliklerinin olmadığı endişesine kapılıp buradan kaçma gayreti içindeler. İnşallah en kısa zamanda Afganistan'da da diğer ülkelerde de huzurun, güvenliğin hakim olduğu bir yönetim anlayışı olur, insan haklarına saygılı, inançlara saygılı." diye konuştu.

Spor kategorisinde seçtiği "Topun peşinde" fotoğrafını da yorumlayan Akarca, foto muhabirinin anlık şekilde müthiş bir fotoğraf çektiğini, auta çıkan topu ve 3 futbolcuyu aynı karede yakaladığını kaydetti.

AA muhabirlerinin çektikleri fotoğraflarının hepsinin birbirinden değerli olduğunu ifade eden Akarca, bütün kategorilerde güzel fotoğrafların yer aldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründüKar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Ankara Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
08:01
Öğle
12:53
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
19:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

2000 Eczanesi
Cankaya
Berk Eczanesi
Cankaya
Kırmızı Eczanesi
Cankaya
Öz Çınar Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Uydukent Eczanesi
Cankaya
Yeşiltepe Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.